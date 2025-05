PR moçambicano visita Angola esta semana e vai encontrar-se com empresários

Segundo um comunicado da Associação Angolana de Bancos (ABANC), que realiza um jantar oficial em honra à visita de Daniel Chapo, a iniciativa "visa fomentar o diálogo económico, impulsionar o investimento cruzado e estreitar os laços entre os setores estratégicos de ambos os países, com especial enfoque na banca, agricultura, indústria e mineração".

Na cerimónia, cuja abertura oficial está a cargo do presidente da ABANC, Mário Nascimento, e o encerramento será feito pelo Presidente de Moçambique, estarão presentes a delegação moçambicana e representantes do Governo de Angola, empresários de ambos os países, representantes dos setores público e privado, membros do corpo diplomático e dirigentes da banca, entre outros convidados institucionais.

"Este jantar é mais do que um ato protocolar. É uma plataforma de diálogo e cooperação económica entre Angola e Moçambique. A banca tem um papel estruturante no financiamento do desenvolvimento regional e, neste encontro, queremos reforçar a confiança mútua, gerar novas parcerias e contribuir ativamente para a construção de um futuro económico mais integrado e sustentável para os nossos países", afirmou o presidente da ABANC, citado na nota de imprensa.

"A ABANC reafirma, com esta iniciativa, o seu compromisso com a promoção da cooperação económica regional, a integração financeira africana e a construção de pontes para o desenvolvimento entre países irmãos", salienta o mesmo comunicado.

As presidências dos dois países ainda não divulgaram informações oficiais sobre a visita.