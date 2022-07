PR no Brasil. "Não é um drama" se não houver almoço com Bolsonaro

Marcelo Rebelo de Sousa já está no Rio de Janeiro. E sobre o cancelamento do encontro com Jair Bolsonaro, o presidente da República afirmou que está no Brasil com um programa organizado e pretende "cumprir o programa original", que incluiu a celebração dos 100 anos da Travessia do Atlântico Sul e o encontro com as comunidades.