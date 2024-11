PR pede fim de mortes e do vandalismo durante protestos

"Vamos parar com as destruições, vamos precisar e vamos ter peso na consciência por aquilo que devíamos ter deixado evoluir e não evoluiu, porque há países que já não sabem e não têm beco por onde sair porque mergulharam numa confusão e são só mortes, destruições e pilhagens", disse o Presidente moçambicano durante a inauguração de uma infraestrutura do Instituto Nacional de Segurança Social, na província de Gaza, sul do país.

"Não fica bem estarem a morrer pessoas porque foram violentadas pelas Forças de Defesa e Segurança ou o inverso, mas eu acredito que façam a vossa parte, se cada um fizer um pouco só do que podemos fazer isto vai parar", acrescentou o chefe do Estado moçambicano.

Nyusi afirmou que os moçambicanos precisam de "cabeça fria" para resolver a tensão pós-eleitoral, pedindo para que olhem para o país "com carinho" e apontando que é "invejado" devido aos recursos de que dispõem.

"Se não fosse nada este país ninguém se preocupava, ninguém semeia milho na areia, ninguém. Não vai germinar. Como é uma terra fértil, vocês os jovens têm que fazer a vossa parte", declarou o Presidente moçambicano, pedindo aos cidadãos foco no desenvolvimento do país.

"Entrei em Gaza sem muitas escolas, sem muitos hospitais, sem muita água, sem energia e sem estradas. Tenho a impressão de que as pessoas esquecem rápido, mas o tempo é responsável para fazer a justiça para todos os moçambicanos que trabalham para isso e Gaza é uma das províncias que tanto faz para isso", concluiu Filipe Nyusi.

Pelo menos seis pessoas ficaram feridas, incluindo a jovem atropelada por militares, durante confrontos entre manifestantes e a polícia na quarta-feira, em protestos convocados pelo candidato presidencial Venâncio Mondlane, anunciou o Hospital Central de Maputo.

As Forças Armadas de Defesa de Moçambique (FADM) assumiram na quarta-feira terem atropelado uma jovem na capital moçambicana, esclarecendo que o veículo se encontrava "numa missão de proteção de objetos económicos" contra manifestantes e que a vítima foi socorrida.

Pelo menos três pessoas morreram e outras cinco ficaram feridas devido ao disparo de tiros na quarta-feira em Moçambique nas manifestações de contestação dos resultados eleitorais, indicou a Organização Não-Governamental (ONG) moçambicana Plataforma Eleitoral Decide.

O candidato presidencial Venâncio Mondlane tinha apelado na terça-feira à população moçambicana para, durante três dias, começando quarta-feira, abandonar os carros a partir das 08:00 nas ruas, com cartazes de contestação eleitoral, até regressarem do trabalho.

Venâncio Mondlane tem convocado estas manifestações, que degeneram em confrontos com a polícia e das quais resultaram cerca de 70 mortos e mais de 200 feridos, como forma de contestar a atribuição da vitória a Daniel Chapo, candidato apoiado pela Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo, no poder), com 70,67% dos votos, segundo os resultados anunciados em 24 de outubro pela Comissão Nacional de Eleições (CNE), que ainda têm de ser validados e proclamados pelo Conselho Constitucional.