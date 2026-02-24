PR português chegou hoje à República Centro-Africana para visitar força nacional destacada
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, chegou hoje à República Centro-Africana, para visitar os militares portugueses da força nacional destacada neste país que participa na missão de estabilização da ONU.
Esta deslocação do chefe de Estado e comandante supremo das Forças Armadas foi hoje divulgada através de uma nota no sítio oficial da Presidência da República na Internet.
"O Presidente da República chegou esta tarde a Bangui, capital da República Centro-Africana, para visitar os militares portugueses da força nacional destacada, participante na missão das Nações Unidas para a estabilização do país (MINUSCA)", lê-se na nota.
Segundo a mesma nota, "o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa foi recebido no aeroporto pelo Presidente da RCA, Faustin-Archange Touadéra, com quem terá conversações no quadro do relacionamento bilateral".