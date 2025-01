PR recebeu cartas de Filipe Nyusi e Venâncio Mondlane

Marcelo Rebelo de Sousa anunciou esta quarta-feira que recebeu uma carta do Presidente cessante de Moçambique, Filipe Nyusi, com o convite para estar presente na tomada de posse do sucessor. O chefe de Estado recebeu também uma missiva de Venâncio Mondlane, "informando que iria regressar" a Maputo esta quinta-feira.