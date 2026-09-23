PR sírio reafirma soberania sobre Montes Golã e exige retirada das forças israelitas

"O mundo aplaudiu o nosso regresso, mas Israel continua a atacar a Síria", disse Ahmad al-Sharaa durante a sua intervenção no debate geral da 81.ª Assembleia-Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque.

O líder sírio denunciou pelo menos "500 ataques aéreos, mais de 2.500 incursões e cerca de 300 detenções" em território sírio perpetradas por Israel.

"Isto está em contradição com a orientação que temos a nível mundial, julgávamos que esta era tinha terminado", continuou, exigindo a "retirada das forças israelitas".