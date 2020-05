PR timorense pede compreensão da população pela extensão do estado de emergência

"Apelo aos líderes políticos, organizações e cidadãos que compreendam a decisão do presidente", referiu Francisco Guterres Lu-Olo que, na quarta-feira, decretou a extensão do estado de emergência até 27 de junho.

O novo período do estado de emergência começou às 00:00 (16:00 de quarta-feira em Lisboa) e termina às 23:59 de 26 de junho (15:59 em Lisboa).

Numa mensagem ao país, Lu-Olo referiu que apesar de Timor-Leste estar sem casos ativos da doença, importa continua a aplicar medidas preventivas para reduzir os riscos, especialmente devido à "evolução da situação epidemiológica na República da Indonésia, único Estado com o qual a República Democrática de Timor-Leste mantém uma fronteira internacional terrestre".

De acordo com os dados mais recentes, divulgados pelas autoridades indonésias, a província de Nusa Tenggara Timur é uma das zonas da Indonésia com menos infeções: 77 casos ativos e um morto.

A região, com mais de 500 ilhas, sendo as maiores Sumba, Flores e metade da ilha de Timor, e uma população de 5,47 milhões de pessoas, é a quinta com menos casos ativos entre as 34 províncias do país.

Lu-Olo notou que na Indonésia há "transmissão comunitária, incluindo entre muitos estudantes", argumento que reiterou no texto do decreto, no qual salientou ser necessário manter "um conjunto importante de medidas que previnam a entrada do vírus SARS-CoV-2 no território e a sua transmissão entre a população" residente em Timor-Leste.

As restrições abrangem "a interdição da entrada de pessoas em território nacional, a imposição de isolamento profilático obrigatório em determinados casos e a sujeição obrigatória dos residentes em Timor-Leste a medidas de controlo sanitário".

No texto do decreto, Lu-Olo lembrou que o coronavírus SARS-CoV-2 "continua a flagelar o mundo" e, apesar dos esforços, a pandemia ainda continua "a alastrar e a reclamar a vida de muitos seres humanos".

"Não estando Timor-Leste isolado do resto do Mundo, temos de estar atentos e vigilantes a tudo o que se passa ao nosso redor", frisou Lu-olo.

"Procede-se à segunda renovação da declaração de estado de emergência, com fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública", sustentou.

Até ao momento, o Governo timorense ainda não publicou qualquer decreto de implementação do novo período do estado de emergência pelo que, formalmente, mantêm-se as medidas que vigoram nos dois últimos meses.

Atualmente sem casos ativos da covid-19, Timor-Leste registou um total 24 doentes, já todos recuperados.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 352 mil mortos e infetou mais de 5,6 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa 4,5 mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), paralisando setores inteiros da economia mundial, num "grande confinamento" que vários países já começaram a aliviar face à diminuição dos novos contágios.