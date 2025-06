PR timorense pede Orçamento de Geral do Estado para 2026 que reduza pobreza

"Como o primeiro-ministro sabe, como o Governo sabe, como todos sabem, a maior preocupação da Presidência é a implementação de políticas eficazes para reduzir a pobreza nas zonas rurais", afirmou Ramos-Horta aos jornalistas.

O Presidente falava à margem da cerimónia de entrega das obras de renovação da Cantina Matak, financiadas pela embaixada da Austrália, no Palácio Presidencial.

O Governo timorense iniciou sexta-feira as Jornadas Orçamentais para 2026, que marcam o arranque formal do processo de preparação do Orçamento Geral do Estado para o próximo ano.

Na sua intervenção, o primeiro-ministro, Xanana Gusmão, destacou que o orçamento para 2026 deve continuar a refletir a determinação para construir uma sociedade "próspera, equitativa e mais resiliente".

Ramos Horta apelou também ao Governo para que a proposta do OGE 2026 dê especial atenção às áreas da educação, da saúde e das infraestruturas.

"É preciso priorizar o setor da educação. É preciso ver como estão as escolas, se têm condições básicas como casas de banho para meninas e meninos. É necessário reforçar o programa de merenda escolar e garantir o fornecimento de água potável nas escolas", sublinhou.

Segundo o chefe de Estado, outro setor importante é o da saúde, frisando que as políticas de saúde não devem incidir apenas no tratamento hospitalar, mas também na prevenção e promoção da saúde pública.

"Peço também ao Governo que olhe para as infraestruturas, especialmente as estradas rurais no interior do país", disse.

O chefe de Estado timorense pediu igualmente ao Governo que, no OGE 2026, continue a melhorar os serviços de abastecimento de água à população, especialmente àquelas comunidades que continuam sem acesso a água potável.

A pobreza multidimensional em Timor-Leste atinge cerca de 48% da população do país, que é de cerca de 1,3 milhões de habitantes, e a má nutrição afeta cerca de 47% das pessoas, principalmente mulheres em idade fértil e as crianças.

O Banco Mundial recomendou recentemente a Timor-Leste que aumente o investimento para reduzir a fome, a subnutrição e o atraso no crescimento das crianças, contribuindo assim para a melhoria do capital humano e do desenvolvimento económico do país.