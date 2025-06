PR timorense realiza visita à Malásia e ao Mónaco

"A Malásia tem sido uma amiga firme de Timor-Leste desde a nossa luta pela independência e esta visita reforça a nossa parceria no seio da família da Associação das Nações do Sudeste Asiático", afirmou José Ramos-Horta, citado num comunicado divulgado à imprensa pela Presidência timorense.

Segundo a Presidência, durante a estada em Kuala Lumpu, até domingo, o chefe de Estado vai participar no lançamento do livro do primeiro-ministro da Malásia, Anwar Ibrahim, num evento académico e num almoço com os dirigentes da Universidade Taylor`s.

Da Malásia, José Ramos-Horta prossegue viagem para o Mónaco, onde vai estar entre 23 e 25 de junho, com uma agenda que inclui encontros oficiais com as autoridades locais e a participação num encontro com estudantes internacionais para falar sobre questões globais e da experiência de desenvolvimento de Timor-Leste.

Ainda no Mónaco, o Presidente timorense vai também participar em atividades relacionadas com a sustentabilidade ambiental e ação climática, organizadas pela Fundação Príncipe Alberto II.

"No Mónaco, envolvemo-nos com a comunidade internacional, partilhando a nossa trajetória como nação e aprendendo com as melhores práticas globais", disse José Ramos-Horta.

"Estas visitas exemplificam o nosso compromisso com uma diplomacia ativa ao serviço das aspirações do nosso povo: desenvolvimento, educação e prosperidade sustentável", acrescentou o chefe de Estado timorense.

O regresso do Presidente a Timor-Leste está previsto para 27 de junho de 2025.