PR timorense recebe cartas credenciais de primeiro embaixador residente do Vietname

"A acreditação do primeiro embaixador residente do Vietname em Timor-Leste é um testemunho do fortalecimento dos nossos laços e da nossa visão partilhada para o futuro", afirmou José Ramos-Horta, citado num comunicado divulgado pela Presidência timorense.

Segundo o também prémio Nobel da Paz, o Vietname tem sido um "amigo e parceiro firme" de Timor-Leste, incluindo no apoio para a adesão à ASEAN.

Ramos-Horta recordou também que o Vietname tem prestado uma "assistência valiosa" nas áreas da educação, tecnologia e agricultura.

"Estou confiante de que a vasta experiência e competência do embaixador Pham Binh Dam contribuirão para reforçar ainda mais a cooperação bilateral. Juntos, continuaremos a defender o direito internacional, incluindo a UNCLOS [Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar] de 1982, e a trabalhar em prol da paz, estabilidade e prosperidade da nossa região", acrescentou o Presidente.

Pham Binh Dam é um diplomata de carreira, com mais de 20 anos de experiência no Ministério dos Negócios Estrangeiros do Vietname.

O comércio bilateral entre Timor-Leste e o Vietname atingiu, em 2025, 18,7 milhões de dólares (16,4 milhões de euros).

A Telemor, propriedade do grupo estatal vietnamita Viettel, é a maior operador de telecomunicações em Timor-Leste, detendo uma quota de mercado de 52%, segundo a Presidência timorense.