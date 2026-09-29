PR timorense recebe cartas credenciais de primeiro embaixador residente do Vietname
O Presidente timorense, José Ramos-Horta, recebeu hoje as cartas credenciais do primeiro embaixador do Vietname residente em Timor-Leste, Pham Dinh Dam, reforçando as relações entre os dois países membros da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN).
"A acreditação do primeiro embaixador residente do Vietname em Timor-Leste é um testemunho do fortalecimento dos nossos laços e da nossa visão partilhada para o futuro", afirmou José Ramos-Horta, citado num comunicado divulgado pela Presidência timorense.
Segundo o também prémio Nobel da Paz, o Vietname tem sido um "amigo e parceiro firme" de Timor-Leste, incluindo no apoio para a adesão à ASEAN.
Ramos-Horta recordou também que o Vietname tem prestado uma "assistência valiosa" nas áreas da educação, tecnologia e agricultura.
"Estou confiante de que a vasta experiência e competência do embaixador Pham Binh Dam contribuirão para reforçar ainda mais a cooperação bilateral. Juntos, continuaremos a defender o direito internacional, incluindo a UNCLOS [Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar] de 1982, e a trabalhar em prol da paz, estabilidade e prosperidade da nossa região", acrescentou o Presidente.
Pham Binh Dam é um diplomata de carreira, com mais de 20 anos de experiência no Ministério dos Negócios Estrangeiros do Vietname.
O comércio bilateral entre Timor-Leste e o Vietname atingiu, em 2025, 18,7 milhões de dólares (16,4 milhões de euros).
A Telemor, propriedade do grupo estatal vietnamita Viettel, é a maior operador de telecomunicações em Timor-Leste, detendo uma quota de mercado de 52%, segundo a Presidência timorense.