PR "toma boa nota" da disponibilidade de apoio da UE

"O chefe de Estado moçambicano tomou boa nota da manifestação de interesse da UE em cooperar com Moçambique no combate ao terrorismo", referiu a ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Verónica Macamo.

A governante resumiu numa declaração aos jornalistas o encontro mantido hoje em Maputo entre o Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, e Augusto Santos Silva, ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros de Portugal, em representação da UE.

No contexto de Cabo Delgado, Nyusi "saudou a disponibilidade da UE" em trabalhar com o Governo moçambicano "nas áreas da logística, saúde e formação militar, bem como noutras que o Governo venha a considerar importantes", acrescentou - classificando a visita de Santos Silva como "um sucesso".

Não houve detalhes sobre passos seguintes ou prazos para efetivação do apoio, mas a conversa agradou ao governante português.

"Saio satisfeito desta reunião, porque a melhor maneira de chegarmos rapidamente ao desenho em concreto do apoio europeu é começar por uma identificação tão clara e precisa de quais são as prioridades das autoridades moçambicanas", explicou, na mesma sessão de declarações à comunicação social, após o encontro com Filipe Nyusi no Palácio da Presidência.

"Foi muito importante a reunião com o Presidente moçambicano, que foi muito claro na identificação das áreas em que o incremento da cooperação na área de segurança pode beneficiar imediatamente Moçambique", sublinhou Santos Silva.

O representante da UE leva no bloco de notas três áreas fundamentais: formação militar, apoio da ação humanitária à população e apoio à agência para o desenvolvimento do norte de Moçambique.

"Estas áreas foram muito claramente identificadas", destacou.

O suporte da UE a projetos de apoio ao desenvolvimento em Cabo Delgado ascende a cerca de 25 milhões de euros e a província está entre as prioritárias para a ação humanitária, referiu Santos Silva, mas a estas dimensões "é preciso acrescentar um incremento da cooperação na área da segurança".

Levar de volta para a Europa o máximo de contributos para concretizar esse incremento "é o objetivo prático e imediato da missão política" que lidera e também "do trabalho técnico que desde ontem [terça-feira] está a ser realizado entre equipas da UE e Moçambique".

O governante português deixou ainda um retrato claro da posição da UE n xadrez de Cabo Delgado.

"A UE tem uma relação muito antiga, próxima e consolidada com Moçambique, não substitui o trabalho das autoridades moçambicanas, não substitui o quadro regional da cooperação entre Moçambique e os países vizinhos" e "respeita escrupulosamente a arquitetura da União Africana para a paz e segurança", especificou.

Mas a UE "acrescenta uma outra dimensão de cooperação e o esforço de nós todos é indispensável para que a população do norte de Moçambique e as autoridades" possam enfrentar um desafio "que cada um de nós também enfrenta", concluiu.

A violência armada na província nortenha de Moçambique, onde se desenvolve o maior investimento multinacional privado de África, para a exploração de gás natural, está a provocar uma crise humanitária com mais de duas mil mortes e 560 mil pessoas deslocadas, sem habitação, nem alimentos, concentrando-se sobretudo na capital provincial, Pemba.

Algumas das incursões passaram a ser reivindicadas pelo grupo `jihadista` Estado Islâmico desde 2019.

Augusto Santos Silva desloca-se a Moçambique no semestre em que Portugal assume a presidência rotativa do Conselho da UE e mantém ainda hoje encontros com chefes de missões europeias no país lusófono.

Para quinta-feira estão agendadas reuniões com membros de organizações da sociedade civil, depois com países parceiros e a agenda termina com um encontro conjunto com os ministros moçambicanos da Defesa, Jaime Neto, e do Interior, Amade Miquidade.