Foto: Rita Soares - Antena 1

Depois de na sexta-feira ter celebrado a primeira missa com os cardeais na Capela Sistina, o Papa Leão XIV reúne-se, este sábado de manhã, com o Colégio Cardinalício num encontro privado. No domingo, o Papa vai aparecer na varanda da Basílica de São Pedro para a oração Regina Coeli, um momento muito aguardado pelos peregrinos, mas o ambiente que se vive já hoje no Vaticano é de festa e animação.