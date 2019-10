Praias contaminadas no maior desastre ambiental de sempre no nordeste brasileiro.

É já considerado o maior desastre ambiental de sempre no nordeste brasileiro. 166 praias estão contaminadas com petróleo. Já foram mesmo recolhidas duzentas toneladas de crude. As autoridades desconhecem a origem do petróleo que já matou 70 tartarugas.

A reportagem é do correspondente da RTP no Brasil, Pedro Sá Guerra com imagem de André Veloso.