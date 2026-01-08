Prata mais forte que o ouro: preço do metal branco tem vindo a subir de recorde em recorde

O ouro, porto seguro por excelência. O preço foi apoiado pelas compras dos bancos centrais, pela flexibilização da política monetária da Reserva Federal dos EUA, mas também pela fraqueza do dólar. A procura de ativos de refúgio, alimentada por tensões geopolíticas e fricções comerciais, também contribuiu para a subida dos preços.

Prata joga em dois tabuleiros, ao contrário do ouro

Procura crescente, mas oferta no mercado não acompanha o ritmo







É simples: o mercado mundial da prata está em défice há cinco anos consecutivos, com mais prata a ser consumida do que produzida. E este défice não é conjuntural: são necessários dez a quinze anos para abrir uma nova mina, num contexto regulamentar e ambiental cada vez mais restritivo.

Por último, a reciclagem está a progredir, com cerca de cinco mil toneladas por ano, mas não é suficiente para colmatar o fosso entre a oferta e a procura.

Boom do dinheiro ainda não acabou

A prata física atrai não só os investidores oportunistas, mas também aqueles que procuram diversificação. Eis algumas das vantagens são numerosas: é mais acessível do que o ouro, tem potencial de valorização em períodos de tensão, é fácil de revender, está disponível em moedas e lingotes e é igualmente cotada em todo o mundo.



Por isso, tem interesse para os investidores que não estão a substituir o ouro, mas a complementar as suas carteiras.



A prata surgiu então como uma alternativa mais acessível, oferecendo ao mesmo tempo uma exposição a utilizações industriais estratégicas. É precisamente esta diferença que a distingue do ouro atual. O ouro continua a ser sobretudo um ativo de reserva e de proteção. A prata, por outro lado, combina uma função patrimonial com um papel central na infraestrutura de descarbonização e digitalização da economia global.



Os analistas estimam que esta tendência geral de subida se mantenha: a onça de ouro poderá atingir os 5000 dólares nos próximos seis a doze meses, enquanto a prata poderá chegar aos 80 dólares.



O metal, até agora tratado como uma mercadoria "vulgar", foi oficialmente elevado à categoria de material estratégico. A China compreendeu isso, como sublinha o jornal belga L'Écho: desde o dia 1 de janeiro, Pequim, que é um dos maiores produtores mundiais de prata e possui também uma das maiores reservas, restringiu as suas exportações de prata.





Diane Burghelle-Vernet / 8 janeiro 2026 09:45 GMT



Edição e Tradução / Joana Bénard da Costa - RTP







