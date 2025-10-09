Prata ultrapassa 50 dólares por onça e atinge recorde desde 1993

Na sequência do recorde do ouro na quarta-feira, a mais de 4.000 dólares, a onça de prata, metal precioso também utilizado na indústria, subiu 3,12% para 50,4142 dólares hoje, cerca das 13:30 GMT (15:30 em Paris).

Questionado pela AFP, John Plassard, responsável pela estratégia de investimento do Cité Gestion Private Bank, refere um "efeito de recuperação" da prata após os ganhos significativos do ouro.

Desde o regresso de Donald Trump à Casa Branca e os seus ataques à Reserva Federal americana, a confiança do mercado nos ativos americanos, incluindo o dólar, tem vindo a diminuir, a que acresce a recente paralisação orçamental nos Estados Unidos.

Em 2011, o metal branco chegou perto dos 50 dólares por onça (31,1 g), pois era visto como uma proteção contra a inflação e a crise da dívida pública europeia.

"Os investidores estão cada vez mais a tentar livrar-se de tudo o que está relacionado com o dinheiro fiduciário", acrescenta Plassard.

O setor está a sofrer de um défice estrutural de longa data, em que a procura excede a oferta.

No entanto, "a prata é um metal industrial essencial para a produção de chips semicondutores para IA [inteligência artificial] que alimentam os centros de dados em todo o mundo", observa Kathleen Brooks, diretora de pesquisa da corretora XTB.