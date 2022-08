Preço dos 10 minutos de Mário Ferreira como astronauta não é divulgado

Duas horas e 57 minutos em Portugal continental: o foguetão New Shepard da Blue Origin descolava com estrondo da da base espacial Corn Ranch, no Texas, Estados Unidos.



A bordo seguia Mário Ferreira. O empresário de 54 anos tornou-se no primeiro turista espacial português. Viajou com outros cinco aventureiros.



A cápsula tocou no solo 10 minutos após a descolagem. A sexta viagem tripulada da New Shepard. A empresa Blue Origin, propriedade do multimilionário Jeff Bezos, não divulga o preço do bilhete de ida e volta.



Mário Ferreira, dono da TVI e da Douro Azul, está de regresso à Terra onde onde é arguido e suspeito de fraude qualificada e branqueamento na sequência da operação Ferry.