Preço dos alimentos disparou no Brasil

No Brasil, o preço dos alimentos disparou. O arroz, o feijão e o óleo custam mais 30 a 40 por cento desde que começou a pandemia. Os produtores estão a apostar na exportação e reduziram a oferta para o mercado interno. A população sofre com a pandemia e com a crise económica que se agiganta, como nos conta o correspondente da RTP no Rio de janeiro, Pedro Sá Guerra.