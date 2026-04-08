Preços do gás e do petróleo na Europa a cair após acordo de cessar-fogo

A expetativa é de que os preços dos combustíveis nos postos de abastecimento possam recuar em breve. Analistas deixam, porém, um aviso de que há ainda questões em aberto sobre o efetivo desbloquear do Estreito de Ormuz e se o cessar-fogo possa levar a um efetivo fim da guerra.

Pouco depois do início das negociações às 07h00 (hora em Lisboa), o contrato de futuros holandês TTF, considerado a referência europeia, caiu 19,24% para 43 euros, depois de ter chegado a cair mais de 20% para 42,5 euros.

Os preços do petróleo caíram depois de EUA e Irão anunciarem que vão começar negociações na sexta-feira e acordado em abrir o Estreito de Ormuz de forma imediata.Vinte por cento do petróleo mundial passa pelo Estreito de Ormuz.

A queda chegou a ultrapassar os 15%, mas por volta das 05h00, o preço do crude West Texas Intermediate (WTI) para entrega em maio (referência norte-americana), caia 14,53% para 96,54 dólares.

O crude Brent do Mar do Norte para entrega em junho, a referência do mercado global, caiu 13,13% para 94,92 dólares.

O dólar norte-americano desvalorizou face às principais moedas e chegou a perder mais de 1% face à libra esterlina.

As bolsas asiáticas registaram uma forte subida, com expectativa de recuperação na Europa.

O movimento dos mercados envia uma mensagem clara de que os investidores querem o Estreito de Ormuz aberto. A guerra no Médio Oriente – e o consequente encerramento do crucial Estreito de Ormuz – causou o maior choque no fornecimento de petróleo já registado, afetando aproximadamente de 12 a 15 milhões de barris de petróleo bruto por dia.



Resta saber se o Estreito poderá simplesmente voltar a funcionar normalmente e qual será o futuro. Além disso, os efeitos nos preços não serão imediatos.

c/Lusa