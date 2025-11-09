Mundo
Preços no consumidor na China sobem em outubro pela primeira vez em quatro meses
Os preços no consumidor na China voltaram a subir em outubro, segundo dados oficiais divulgados hoje, após três meses de queda, devido à fraca procura das famílias e às pressões deflacionistas.
O índice de preços no consumidor (IPC), divulgado pelo Gabinete Nacional de Estatísticas (NBS, na sigla em inglês) chinês, registou no mês passado um subida homóloga de 0,2%.
O índice, o principal indicador da inflação na China, não apresentava uma subida em termos anuais desde junho.