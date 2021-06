Prédio colapsa em Miami. Há quase 160 desaparecidos

As autoridades estão a fazer buscas no local.



Até agora estão confirmados quatro mortos, mas é provável que suba à medida que se vão desenrolando as operações de resgate.



As equipa usam cães e sonares para tentar encontrar sinais de pessoas com vida.



Israel e México já enviaram para Miami equipas especializadas no salvamento de pessoas soterradas.