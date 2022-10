Prémio Nobel da Física atribuído a Alain Aspect, John F. Clauser e Anton Zeilinger

Allain Aspect, John Clauster e Anton Zeilinger foram anunciados em Estocolmo como os vencedores do Nobel da Física pelos avanços feitos em relação à mecânica quântica. De acordo com a Academia Nobel, os investigadores da Universidade Paris-Saclay (França), da J.F. Clauser & Assoc. (EUA) e da Universidade de Viena (Áustria), respetivamente, distinguiram-se “pelas experiências com fotões enredados, estabelecendo a violação das desigualdades de Bell e sendo pioneiros na ciência da informação quântica”.





Os laureados deste ano "conduziram experiências inovadoras usando estados quânticos emaranhados, onde duas partículas se comportam como uma única unidade, mesmo quando separadas".







A Academia justifica a nomeação com os resultados que "abriram caminho para novas tecnologias baseadas em informações quânticas".





"Os efeitos inefáveis ​​da mecânica quântica estão a começar a encontrar aplicações. Existe agora um grande campo de investigação que inclui computadores quânticos, redes quânticas e comunicação criptografada quântica segura".



Um fator-chave nesse desenvolvimento, explica a Academia, "é como a mecânica quântica permite que duas ou mais partículas existam no que é chamado de estado enredado". O que acontece com "uma das partículas num par enredado determina o que acontece com a outra partícula, mesmo que estejam distantes".



John Clauser desenvolveu as ideias de John Bell sobre a informção quântica, com experiências mais práticas. Alain Aspect, por sua vez, "desenvolveu a configuração, usando-a de uma forma que fechou uma brecha importante".



"Através de ferramentas refinadas e uma longa série de experiências, Anton Zeilinger começou a usar estados quânticos enredados". Estes investigadores conseguiram provar "um fenómeno chamado teletransporte quântico, que possibilita mover um estado quântico de uma partícula para outra à distância".



“Tornou-se cada vez mais claro que um novo tipo de tecnologia quântica está a aparecer. Podemos ver que o trabalho dos laureados com estados enredados é de grande importância, mesmo além das questões fundamentais sobre a interpretação da mecânica quântica”, explicou ainda Anders Irbäck, presidente do Comité Nobel de Física.



No ano passado, a academia homenageou Syukuro Manabe, do Japão e dos Estados Unidos, e o alemão Klaus Hasselmann pelas suas investigações sobre modelos climáticos, enquanto o italiano Giorgio Parisi também ganhou pelo seu trabalho sobre a interação de desordem e flutuações em sistemas físicos.