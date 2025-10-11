Mundo
Prémio Nobel da Paz. Trump diz que Corina Machado lhe ligou a agradecer
Donald Trump revelou, esta noite, que a líder da oposição venezuelana, Corina Machado, lhe telefonou depois de ter recebido o Prémio Nobel da Paz. Segundo o presidente dos Estados Unidos, Corina disse-lhe que quem devia ter ganho o prémio era o próprio Trump.
Durante a tarde, Machado publicou na rede social X que o Nobel é "um impulso para concluir a tarefa" da oposição, "conquistar a Liberdade", invocando para esse fim a necessidade do apoio norte-americano.
"Estamos no limiar da vitória e hoje, mais do que nunca, contamos com o Presidente Trump, o povo dos Estados Unidos, os povos da América Latina e as nações democráticas do mundo como os nossos principais aliados para alcançar a Liberdade e a democracia. Dedico este prémio ao povo sofrido da Venezuela e ao Presidente Trump pelo seu apoio decisivo à nossa causa!", afirmou.
Antes, a Casa Branca criticou a atribuição do Nobel da Paz a Maria Corina Machado, defendendo que deveria ter ido para Trump.
O diretor de comunicação da presidência, Steven Cheung, afirmou que o comité norueguês do Nobel "colocou a política à frente da paz" ao ignorar o trabalho de Trump.
"Nunca haverá outra pessoa como ele, capaz de mover montanhas com pura força de vontade", escreveu Cheung num comunicado, acrescentando que Trump "continuará a negociar acordos de paz, a acabar com guerras e a salvar vidas".
C/Lusa