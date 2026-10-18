Prémio Nobel Maria Corina Machado confirmada como líder da oposição na Venezuela

Os membros da Plataforma Unitária Democrática da oposição (PUD) concordam em "ratificar o mandato de mudança política expressado pelos venezuelanos através do voto. Reconhecer e apoiar a liderança de Maria Corina Machado".



A declaração conta de um documento divulgado no final de uma reunião em Caracas, quase 10 meses após a captura do Presidente Nicolas Maduro pelo exército dos Estados Unidos.



Os representantes políticos apresentaram 14 propostas para a redemocratização do país, bem como a implementação de uma "folha de rota" para eleições gerais, mas sem avançar data, embora o partido de Corina Machado tenha antes reclamado a realização de eleições em 2027.



Os membros da oposição concordam em "exigir a libertação plena e total dos presos políticos, o regresso dos exilados, o fim da repressão política (...) garantir a plena liberdade dos partidos políticos e levantar as inelegibilidades, bem como os procedimentos administrativos contra as organizações políticas. Promover políticas de proteção dos direitos humanos".



Este acordo surge enquanto decorre em Caracas o terceiro ciclo de negociações entre o governo e uma parte da oposição.



Corina Machado, exilada no Panamá, não foi convidada a participar, mas disse que não iria colocar entraves ao processo negocial.