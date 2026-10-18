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Prémio Nobel Maria Corina Machado confirmada como líder da oposição na Venezuela
A oposição venezuelana anunciou hoje um "grande acordo nacional" que confirma a Nobel da Paz Maria Corina Machado como sua líder, quando decorrem negociações com o Governo interino para avançar para a transição democrática no país.
Os membros da Plataforma Unitária Democrática da oposição (PUD) concordam em "ratificar o mandato de mudança política expressado pelos venezuelanos através do voto. Reconhecer e apoiar a liderança de Maria Corina Machado".
A declaração conta de um documento divulgado no final de uma reunião em Caracas, quase 10 meses após a captura do Presidente Nicolas Maduro pelo exército dos Estados Unidos.
Os representantes políticos apresentaram 14 propostas para a redemocratização do país, bem como a implementação de uma "folha de rota" para eleições gerais, mas sem avançar data, embora o partido de Corina Machado tenha antes reclamado a realização de eleições em 2027.
Os membros da oposição concordam em "exigir a libertação plena e total dos presos políticos, o regresso dos exilados, o fim da repressão política (...) garantir a plena liberdade dos partidos políticos e levantar as inelegibilidades, bem como os procedimentos administrativos contra as organizações políticas. Promover políticas de proteção dos direitos humanos".
Este acordo surge enquanto decorre em Caracas o terceiro ciclo de negociações entre o governo e uma parte da oposição.
Corina Machado, exilada no Panamá, não foi convidada a participar, mas disse que não iria colocar entraves ao processo negocial.
A declaração conta de um documento divulgado no final de uma reunião em Caracas, quase 10 meses após a captura do Presidente Nicolas Maduro pelo exército dos Estados Unidos.
Os representantes políticos apresentaram 14 propostas para a redemocratização do país, bem como a implementação de uma "folha de rota" para eleições gerais, mas sem avançar data, embora o partido de Corina Machado tenha antes reclamado a realização de eleições em 2027.
Os membros da oposição concordam em "exigir a libertação plena e total dos presos políticos, o regresso dos exilados, o fim da repressão política (...) garantir a plena liberdade dos partidos políticos e levantar as inelegibilidades, bem como os procedimentos administrativos contra as organizações políticas. Promover políticas de proteção dos direitos humanos".
Este acordo surge enquanto decorre em Caracas o terceiro ciclo de negociações entre o governo e uma parte da oposição.
Corina Machado, exilada no Panamá, não foi convidada a participar, mas disse que não iria colocar entraves ao processo negocial.