Prémio Princesa das Astúrias para cientista que identificou genes do cancro da mama e ovários

O júri do prémio sublinhou as "contribuições pioneiras" de Mary-Claire King para "a aplicação da genética ao estudo e prevenção do cancro" ou na descoberta de "semelhanças entre espécies", mas também na defesa dos Direitos Humanos.

O trabalho de Mary-Claire King "permitiu estabelecer pela primeira vez a estreita relação entre um gene concreto e o risco de desenvolver cancro da mama ou ovário, contribuindo deste modo para salvar milhões de vidas", lê-se na ata do júri de atribuição do prémio, divulgada pela Fundação Princesa das Astúrias.

O júri destacou ainda que as investigações de Mary-Claire King levaram a descobrir "a surpreende similitude genética entre humanos e chimpanzés".

Por outro lado, Mary-Claire King "desenvolveu uma metodologia rigorosa, tanto científica como legal, com a qual conseguiu a reunificação familiar de pessoas desaparecidas"

Mary-Claire King, nascida em Chicago, EUA, em 1946, e atualmente professora na Universidade de Washington, usou a genética dentária para identificar pessoas desaparecidas, numa metodologia conhecida como "índice de avó", que permitiu ligar dezenas de crianças desaparecidas e roubadas às mães durante a ditadura na Argentina com as mulheres conhecidas como "Avós da Praça de Maio".

Os Prémios Princesa das Astúrias distinguem o "trabalho científico, técnico, cultural, social e humanitário" realizado por pessoas ou instituições a nível internacional.

São atribuídos oito galardões todos os anos, em diversas áreas, e cada prémio consiste numa escultura do pintor e escultor espanhol Joan Miró, 50.000 euros, um diploma e uma insígnia, entregues numa cerimónia solene com a Família Real espanhola, em Oviedo, no norte de Espanha, em outubro.

Este foi o sétimo prémio deste ano, naquela que é a 45.ª edição destes galardões.

Nas últimas semanas, a Fundação Princesa das Astúrias anunciou a atribuição do Prémio Princesa das Astúrias da Concórdia 2025 ao Museu Nacional de Antropologia do México.

O prémio do Desporto foi atribuído à tenista norte-americana Serena Williams, o de Comunicação e Humanidades ao filósofo e ensaísta alemão de origem sul-coreana Byung-Chul Han, o das Letras ao escritor espanhol Eduardo Mendoza, o das Ciências Sociais ao sociólogo e demógrafo norte-americano Douglas Massey, e o das Artes à fotógrafa mexicana Graciela Iturbide.

Na próxima semana será anunciado o prémio da Cooperação Internacional.