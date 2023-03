"Preparação para o combate". China trata economia com cautela mas robustece defesa

A China tem já o segundo maior orçamento da defesa do mundo, a seguir aos Estados Unidos.. A primeira justificação foi traçada pelo primeiro-ministro cessante:Impõe-se, nas palavras de Keqiang – enquadradas no contexto da guerra na Ucrânia e do braço-de-ferro entre o Ocidente e a Rússia, a par das tensões sino-americanas por causa de Taiwan -,

A sessão parlamentar anual, que vai decorrer por nove dias em Pequim, vai mandar Xi Jinping, aos 69 anos de idade, para mais cinco na Presidência da China.

Nos últimos dez anos, o Exército Popular da China conheceu uma redução do seu efetivo, no quadro de uma política de modernização, profissionalização das Forças Armadas e otimização de custos., segundo um cálculo dobritânico Instituto Internacional para Estudos Estratégicos.

Estima-se que a China possua cerca de 350 ogivas nucleares, tendo em conta a estimativa de 2022 do Instituto Internacional de Investigação para a Paz (Sipri), de Estocolmo. Os Estados Unidos possuem 5.428 e a Rússia 5.977. Washington acredita que Pequim quererá dotar-se de 1.500 ogivas até 2035.



Quanto à economia, ao cabo de três anos de abrandamento, por causa da apertada política de restrições pandémicas,, de acordo com Keqiang.“O desenvolvimento económico da China foi desigual por múltiplos fatores inesperados, tanto no interior do país como no estrangeiro, como a epidemia”, argumentou o ainda primeiro-ministro chinês, que será substituído, a breve trecho, por Li Qiang, figura próxima de Jinping e antigo dirigente do Partido Comunista da China em Xangai.

“Sob a direção forte do Comité Central do Partido, coordenámos eficazmente a prevenção e controlo das epidemias e o desenvolvimento económico e social”, contrapôs Li Keqiang.