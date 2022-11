"Preparem-se". Trump poderá anunciar recandidatura à Casa Branca ainda este mês

Durante um comício na noite de quinta-feira em Iowa, Donald Trump voltou a lançar a dica de uma possível recandidatura à Casa Branca em 2024.A agência Reuters avança mesmo que o ex-presidente poderá anunciar oficialmente a sua recandidatura ainda este mês e já estará em contacto com os seus aliados para esclarecer possíveis cenários.O assessor, que falou sob condição de anonimato, afirmou que Trump deverá fazer o anúncio depois das eleições intercalares, a 8 de novembro, e ainda antes do Dia de Ação de Graças, celebrado a 24 de novembro.“Creio que ele quer candidatar-se e anunciá-lo antes do Dia de Ação de Graças dá-lhe uma grande vantagem em relação aos seus oponentes — ele sabe-o”, afirmou o assessor.Um anúncio nas próximas semanas pode excluir potenciais rivais para a indicação do partido, disseram os assessores, embora tenham acrescentado que é possível que o ex-presidente adie uma decisão ou mude de ideias.No Iowa, durante o primeiro de quatro comícios em cinco dias enquanto faz campanha para candidatos republicanos nas eleições intercalares, Trump repetiu a sua tese infundada de que perdeu as eleições de 2020 devido à fraude eleitoral."Eu concorri duas vezes. Ganhei duas vezes e estive muito melhor nesta segunda vez do que na primeira, recebendo milhões de votos a mais em 2020 do que em 2016”, disse Trump. "E consegui mais votos do que qualquer presidente em exercício na história do nosso país, de longe”, acrescentou.

De facto, Trump conseguiu o maior número de votos na história dos EUA para um presidente em exercício nas eleições de 2020 (72 milhões), mas o atual presidente, Joe Biden, conseguiu superar, com 81 milhões de votos.

Caso Trump decida concorrer em 2024, o ex-presidente poderá ter primeiro de disputar o lugar com vários nomes de destaque do Partido Republicano, que também estão a considerar uma candidatura à nomeação republicana para as presidenciais de 2024.Entre os potenciais rivais republicanos estãoo ex-vice-presidente de Trump, Mike Pence, o governador da Flórida, Ron DeSantis, e o governador da Virgínia, Glenn Youngkin.

Intercalares são decisivas

Para já, tanto Trump como Biden estão focados nas eleições intercalares da próxima semana, que vão definir o cenário político dos EUA antes das eleições presidenciais de 2024.Enquanto o presidente democrata procura manter o controlo no Congresso para manter a estabilidade na segunda metade do seu mandato, Trump espera que os republicanos ganhem vantagem e, assim, abrir caminho para o seu regresso à Casa Branca.Os democratas avançam para estas eleições em desvantagem, com a alta inflação e o baixo índice de aprovação de Biden, que permaneceu abaixo de 50% durante mais de um ano, chegando aos 40% numa sondagem recente da Reuters/Ipsos.O cenário não é, por sua vez, também muito favorável para Trump, que continua com a sua imagem manchada após o ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio dos EUA, que continua ainda bem presente na memória dos norte-americanos.A pesquisa da Reuters/Ipsos no final do mês passado mostrava que apenas 41% dos norte-americanos mantêm o apoio a Trump.

c/ agências