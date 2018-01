Presença de Donald Trump em Davos origina protestos

Inês Geraldo - RTP23 Jan, 2018, 22:08 | Mundo

Os protestantes, de esquerda, gritaram palavras de desagrado pela presença do presidente norte-americano. Donald Trump vai falar no Fórum Económico Mundial na sexta-feira, tornando-se no primeiro presidente dos Estados Unidos a marcar presença em 18 anos.



A cidade de Davos recebeu, para esta semana, mais de quatro mil soldados e mil polícias para proteger as redondezas da iniciativa que junta milhares de personalidades importantes da política e economia.



As autoridades estimam que estão mais de dois mil protestantes em Davos, que carregam consigo bandeiras anti-globalização e cartazes pró-ambiente.



Nas cidades de Genebra, Lausanne e Friburgo também houve oportunidade para os manifestantes se mostrarem contra a presença de Donald Trump na Suíça.



Paolo Gilardi, organizador do protesto em Genebra, disse que a chegada do presidente do executivo norte-americano é uma oportunidade para a população dar o seu parecer.



“Esta política é inaceitável porque o objetivo é colocar o planeta a ferro e fogo e assegura o poder dos mais fortes sobre o resto da população”.



Donald Trump vai fechar as participações em Davos na sexta-feira. Durante a estadia na Suíça e vai encontrar com vários líderes mundiais, casos de Benjamin Netanyahu, de Israel, e Paul Kagame, presidente do Ruanda.