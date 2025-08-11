Presença de Zelensky na cimeira entre Trump e Putin ainda pode acontecer

Em entrevista à CNN, o embaixador Matthew Whitaker afirma que Rússia e Ucrânia estão mais próximas de um acordo, com as conversações mediadas pelo presidente norte-americano, admitindo o envolvimento direto do presidente ucraniano.





Uma das justificações para que um encontro ao mais alto nível entre Putin e Zelensky ainda não ter acontecido é o facto de Moscovo não reconhecer o chefe de Estado ucraniano como legítimo.

Matthew Whitaker sublinha que nenhuma solução para a paz na Ucrânia pode ser negociada ou adotada sem a participação do próprio país.