Presença de Zelensky na cimeira entre Trump e Putin ainda pode acontecer
Guglielmo Mangiapane - Reuters
O embaixador dos Estados Unidos na NATO diz que é "possível" a presença de Volodymyr Zelensky no Alasca, na cimeira entre Donald Trump e Vladimir Putin, prevista para sexta-feira.
Em entrevista à CNN, o embaixador Matthew Whitaker afirma que Rússia e Ucrânia estão mais próximas de um acordo, com as conversações mediadas pelo presidente norte-americano, admitindo o envolvimento direto do presidente ucraniano.
Uma das justificações para que um encontro ao mais alto nível entre Putin e Zelensky ainda não ter acontecido é o facto de Moscovo não reconhecer o chefe de Estado ucraniano como legítimo.
Matthew Whitaker sublinha que nenhuma solução para a paz na Ucrânia pode ser negociada ou adotada sem a participação do próprio país.