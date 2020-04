Presente envenenado. Empresa russa sancionada fornece ventiladores aos EUA

As declarações não podiam ser mais calorosas. O embaixador russo nos Estados Unidos, Anatolij Antonow, afirmou: "O meu país estende ao povo dos Estados Unidos uma mão solidária. E logo a televisão pública russa mostrou um avião militar que aterrava no aeroporto John F. Kennedy, em Nova Iorque transportando 60 toneladas de máscaras protectoras e outro material médico, incluindo ventiladores da marca "Aventa-M".





Mas, segundo o jornal económico RBK citado em Der Spiegel , os ventiladores são fabricados pela emprensa russa KRET, pertencente ao grupo económico estatal Rostec, que desde julho de 2014 se encontra sujeita a sanções norte-americanas, como sujeitos a essas sanções estarão também cidadãos ou empreesas norte-americanas que mantenham qualquer relação comercial com esse grupo sem terem obtido previamente uma autorização especial.





As 60 toneladas de material foram pagas por um preço que não revelaram nem os compradores norte-americanos nem os vendedores russos. Mas sabe-se que a parte norte-americana os pagou em parte com dinheiros de um fundo estatal e do próprio Estado, como admitiu o Departamento de Estado. A entrega foi combinada num telefonema entre os presidentes da Rússia e dos Estados Unidos.





E o porta-voz do Kremlin, Dmitrij Peskow, não deixou de sublinhar que a Rússia espera dos Estados Unidos um gesto de reciprocidade por esta ajuda, no caso de a Rússia ainda ser atingida pela pandemia, num momento em que os Estados Unidos já tenham ampliado as suas capacidades de produção para responder à crise.