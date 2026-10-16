Presidenciais Brasil. Sondagem põe Flávio Bolsonaro à frente de Lula

A votação poderá ficar decidida por uma diferença inferior a um ponto percentual. A sondagem aponta aos 46,8 por cento do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, contra Lula da Silva, que obteria 45,9 por cento dos votos.



Os valores apresentados excluem os votos em branco e o número de eleitores ainda indecisos quanto ao sentido de voto.

O questionário contou com a participação de cerca de dois mil inquiridos. Os resultados estão sujeitos a uma margem de erro de 2,2 por cento.



Na primeira volta, Flávio Bolsonaro ultrapassou o atual presidente do Brasil por dois pontos percentuais, somando 47 por cento dos votos.



Lula da Silva é candidato à quarta eleição - as restantes três conquistadas em 2002, 2006 e 2022 - podendo tornar-se o primeiro presidente com este número de mandatos à frente do país, se conseguir contrariar a tendência de uma votação mais à direita.



Apesar das previsões, sabe-se, por agora, que a decisão final é conhecida a 25 de outubro, data em que os brasileiros regressam às urnas para decidir o futuro da presidência do país.