A vice-presidente Kamala Harris garante dar prioridade às classes média e trabalhadora, ao contrário do oponente, Donald Trump. Em campanha eleitoral no Estado norte-americano da Geórgia, a candidata democrata à Casa Branca prometeu também cortes nos impostos, no preço dos medicamentos e um bónus de seis mil dólares às famílias, durante o primeiro ano de vida das crianças.

.