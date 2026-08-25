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Presidenciais francesas. Sondagens apontam para segunda volta entre Le Pen e Mélenchon
Numa altura em que faltam oito meses para as eleições presidenciais francesas, as sondagens apontam para uma segunda volta entre a nacionalista Marine Le Pen e o socialista radical Jean Luc Mélenchon.
Segundo a sondagem para as estações televisivas francesas RTL e M6, Marine Le Pen, a candidata do “Rassemblement National”, ficaria à frente, 35% a 38% dos votos, em todos os cinco cenários testados.
Por sua vez, o líder da “França Insubmissa” avança para a segunda volta em três dos cinco cenários.
Jean-Luc Mélenchon ficaria em segundo lugar, com 16% a 17% dos votos, disputando a segunda volta com Le Pen a 2 de maio de 2027.
Édouard Philippe, o único candidato centrista, surge em terceiro lugar, com 14% dos votos e, em quarto lugar, está Gabriel Attal, que foi primeiro-ministro de janeiro a setembro de 2024.
Philippe, o primeiro chefe de Governo de Macron, era amplamente considerado o candidato mais bem posicionado para chegar à segunda volta e desafiar Le Pen na corrida para suceder o presidente Macron após o seu segundo mandato.
No entanto, o líder da “França Insubmissa” mantém, em todos os estudos de opinião, vantagem sobre Philippe e sobre Gabriel Attal.
Nenhum dos candidatos ultrapassa, nas sondagens, nem Le Pen, nem Mélenchon, o que indica que o próximo presidente francês será, provavelmente, um radical, o que terá grandes consequências para a União Europeia.
Por sua vez, o líder da “França Insubmissa” avança para a segunda volta em três dos cinco cenários.
Jean-Luc Mélenchon ficaria em segundo lugar, com 16% a 17% dos votos, disputando a segunda volta com Le Pen a 2 de maio de 2027.
Édouard Philippe, o único candidato centrista, surge em terceiro lugar, com 14% dos votos e, em quarto lugar, está Gabriel Attal, que foi primeiro-ministro de janeiro a setembro de 2024.
Philippe, o primeiro chefe de Governo de Macron, era amplamente considerado o candidato mais bem posicionado para chegar à segunda volta e desafiar Le Pen na corrida para suceder o presidente Macron após o seu segundo mandato.
No entanto, o líder da “França Insubmissa” mantém, em todos os estudos de opinião, vantagem sobre Philippe e sobre Gabriel Attal.
Nenhum dos candidatos ultrapassa, nas sondagens, nem Le Pen, nem Mélenchon, o que indica que o próximo presidente francês será, provavelmente, um radical, o que terá grandes consequências para a União Europeia.