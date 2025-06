Presidenciais na Polónia. Centrista Rafal Trzaskowski reclamar vitória

Foto: Kacper Pempel - Reuters

Cerca de 29 milhões de eleitores escolheram entre Rafal Trzaskowski, candidato pró-Europa, e Karol Nawrocki, da direita nacionalista.



Na primeira volta, há duas semanas, o liberal e europeísta ganhou com dois por cento de vantagem.



O presidente da Câmara de Varsóvia tem o apoio da Plataforma Cívica e do do primeiro-ministro, Donald Tusk.



O historiador Karol Nawrocki é apoiado pelos conservadores nacionalistas do partido Lei e Justiça e segue os ideais defendidos por Donald Trump.