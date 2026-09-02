Presidenciais no Brasil. Filho de Bolsonaro aproxima-se de Lula nas sondagens

O adversário da ala mais à direita é o filho mais velho de Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil, condenado a mais de 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado.



A Quaest, contratada pela Rede Globo, classifica este resultado como um empate técnico, uma vez que os resultados têm uma margem de erro de 2 pontos percentuais.



No último mês, Lula da Silva chegou a liderar as sondagens por mais de três por cento em relação ao segundo candidato mais escolhido, num inquérito realizado a cerca de dois mil cidadãos brasileiros.



Os dois candidatos mais votados avançam para a segunda volta caso nenhum deles alcance mais de 50% dos votos.





A mesma sondagem aponta a uma vitória de Lula da Silva por 37 por cento numa primeira volta, seguido de Flávio Bolsonaro (30%), Augusto Cury (10%) e Renan Santos (3%).



Estes resultados surgem logo após ter sido divulgada a abertura de uma investigação ao filho de Lula da Silva por suspeitas de tráfico de influência e de favorecimento a empresários interessados em negociar com órgãos públicos.



Flávio Bolsonaro, por sua vez, está envolvido num escândalo bancário relativo ao financiamento de um filme biográfico sobre o seu pai, Jair Bolsonaro.



A sondagem divulgada esta quarta-feira sobre as eleições do próximo dia 4 de outubro revela que, numa eventual segunda volta,