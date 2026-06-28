Presidente al Sharaa aproxima-se da minoria cristã ameaçada por ataques na Síria

O atual patriarca de Antioquia e de todo o Oriente da Igreja Ortodoxa, João X, foi recebido no sábado à noite por Ahmed al-Sharaa no Palácio do Povo, em Damasco, sede da Presidência síria, informou hoje a agência oficial de notícias deste país, SANA, sem fornecer mais detalhes sobre o conteúdo do encontro.

A este encontro esteve também presente o ministro dos Negócios Estrangeiros sírio, Asaad al-Shaibani, o que sugere que a discussão poderá ter abordado a situação dos cristãos no país, bem como a da vasta diáspora.

Desde a queda de Bashar Al-Assad, há cerca de ano e meio, o líder religioso tem-se concentrado em defender a comunidade cristã autóctone, salientando que são cidadãos de pleno direito e não meros visitantes.

Antes do início da guerra na Síria, em 2011, as comunidades cristãs representavam aproximadamente 10% da população do país, de acordo com dados da Agência de Asilo da União Europeia (EUAA), que indicou que o conflito provocou uma migração generalizada entre as comunidades cristãs, muitas das quais se mudaram para o Líbano ou para países ocidentais, nomeadamente europeus.

No entanto, salientou que não existem dados oficiais sobre o número atual de cristãos que permanecem na Síria, embora algumas estimativas sugiram uma diminuição para 2%, ou aproximadamente 300.000 pessoas, indicou a EUAA.

Os cristãos têm sido alvo de ataques do grupo jihadista Estado Islâmico, tendo o mais mortífero ocorrido em 22 de junho de 2025, quando um atentado suicida na igreja de Mar Elias, situada num bairro nos arredores orientais de Damasco, causou cerca de vinte mortos.

Neste contexto, um grupo de cristãos sírios anunciou no Facebook a fundação do Congresso Cristão Sírio, descrevendo-o como o primeiro movimento político cristão organizado que reúne sírios dessa confissão, tanto no país como na diáspora.

O Congresso descreveu os seus objetivos como a representação coletiva dos interesses cristãos e afirmou que o seu propósito é defender os direitos de propriedade dos cristãos deslocados e promover a responsabilização pelas violações dos direitos humanos.