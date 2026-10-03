Presidente alemão alerta que extremismos políticos põem em causa a unidade do país

"Os eleitores que se inclinam para os extremos reivindicam ruidosamente os seus próprios direitos, enquanto estão prontos para questionar os direitos dos outros", afirmou Frank-Walter Steinmeier na sua intervenção na cidade-estado no norte da Alemanha.

O chefe de Estado lamentou "a intolerável demagogia política das forças extremistas, que dão rédea solta à sua sede de destruição" e alertou que isso "não põe apenas em risco a liberdade e a democracia", mas também "a unidade interna" do país.

"Partidos populistas de todos os quadrantes destabilizam a democracia parlamentar. Formar governos está a tornar-se cada vez mais difícil de uma eleição para outra, assim como governar, uma vez que os populistas e os extremistas são os que estão a fomentar a instabilidade", lamentou Steinmeier.

"Não podemos permitir isso", avisou o Presidente da Alemanha, aludindo à ascensão do extremismo no país.

Steinmeier discursou numa altura em que se verifica uma crescente força extremista no país da Europa Central, onde o partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD) obteve uma vitória esmagadora em setembro no estado da Saxónia-Anhalt, além de outro triunfo na região nordeste de Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental.

Também em setembro, o partido A Esquerda (Die Linke) ganhou as eleições em Berlim.

Estes resultados constituíram um duplo revés para os partidos do Governo federal: a CDU perdeu a representação parlamentar em Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental e a coligação com o SPD deixou de reunir condições para continuar a governar Berlim com a mesma maioria.

Perante a ascensão dos extremismos, Steinmeier defendeu ser necessário, "mais do que nunca, uma política governamental ponderada, consistente, profissional, perseverante e competente", que não se esqueça de abordar "as causas económicas e sociais mais profundas da incerteza".