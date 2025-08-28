Presidente angolano aceita pedido de renúncia de presidente do Tribunal Supremo

Numa curta nota da Presidência da República de Angola refere-se que Joel Leonardo, igualmente presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial, enviou ao chefe de Estado angolano a comunicação da intenção e que este "anuiu à cessação das referidas funções".

Na carta - que circula nas redes sociais, com a data de 27 de agosto -, Joel Leonardo realça que, "nos últimos tempos, a situação de saúde do signatário não tem sido satisfatória".

"Razão pela qual venho por este meio comunicar (...) a cessação das minhas funções de juiz conselheiro presidente do Tribunal Supremo e do Conselho Superior da Magistratura Judicial".

Na mesma missiva, o juiz agradeceu "todo o apoio" prestado durante o exercício das funções.

Joel Leonardo assumiu, em 2019, em substituição de Rui Ferreira, o cargo de presidente do Tribunal Supremo. Nos últimos anos foi alvo de denúncias sobre alegados atos de corrupção, com o suposto favorecimento de empresas familiares, estando a decorrer uma investigação da Procuradoria-Geral da República.