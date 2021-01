Presidente angolano lamenta morte de nacionalista Ludy Kissassunda

Em comunicado, o chefe de Estado angolano, João Lourenço, disse que tomou conhecimento "com profundo pesar" da morte, por doença, de João Rodrigues Lopes, conhecido como Ludy Kissassunda, aos 88 anos.

João Lourenço referiu ainda que a partida de Ludy Kissassunda reduz o número daqueles que desde a primeira hora lutaram para o país ser independente e livre.

O nacionalista Ludy Kissassunda, integrante do "famoso Esquadrão Kamy", fez parte da primeira delegação do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA, partido no poder) que chegou a Luanda e desempenhou depois da independência importantes funções no Governo, sendo a última a de governador da província do Zaire.

Ludy Kissassunda, natural da província do Zaire, foi membro do Bureau Político e do Comité Central do MPLA e do Conselho da Revolução.