Presidente argentino anuncia mudança da embaixada em Israel para Jerusalém em 2026

"Tenho o orgulho de anunciar que, em 2026, a transferência da nossa embaixada para a cidade de Jerusalém Ocidental entrará em vigor, como prometemos", disse Milei no Knesset, onde foi convidado a discursar por ocasião da sua segunda visita oficial a Jerusalém.

Quase todos os países que mantêm uma presença diplomática formal junto das autoridades israelitas têm embaixadas em Telavive.

Apenas os Estados Unidos, a Guatemala, as Honduras, o Kosovo, a Papua-Nova Guiné e o Paraguai possuem embaixadas em Jerusalém, contrariando o consenso internacional.

Devido à sua importância para os judeus, cristãos e muçulmanos, o Plano de Partilha da Palestina adoptado pela ONU em 1947 previa um estatuto internacional especial para a cidade, mas esta acabou dividida após a Guerra Árabe-Israelita de 1948, ficando a zona ocidental sob controlo israelita e a oriental sob administração jordana.

Eleito Presidente da Argentina em novembro de 2023, Milei realizou em Israel a sua primeira visita oficial ao estrangeiro, em fevereiro de 2024, e iniciou na terça-feira a sua segunda visita.

Ainda no Knesset, Milei secundou hoje críticas do governo israelita a Greta Thunberg, deportada de Israel na terça-feira pela sua participação na Flotilha da Liberdade, descrevendo a ativista sueca como uma "ex-ativista climática que se tornou mercenária".

"Um parágrafo à parte para a ex-ativista climática que se tornou mercenária, ativista por tudo o que a esquerda internacional lhe diz em troca de um pouco de imprensa e câmaras", disse Milei no seu discurso.

O líder argentino acusou a jovem sueca de se ter envolvido numa "performance de vitimização nos últimos dias", referindo-se ao período que passou detida pelas autoridades israelitas, desde a interceção do barco Madleen na manhã de domingo até à sua partida do país na terça-feira num avião para França.

Milei criticou o facto de tal ter acontecido enquanto "dezenas de cidadãos israelitas e internacionais, incluindo argentinos, permanecem raptados em condições desumanas pela organização assassina Hamas".

Das 251 pessoas raptadas a 07 de outubro de 2023 pelo movimento palestiniano, 21 eram cidadãos argentinos e alguns permanecem na Faixa de Gaza: Eitan Horn, Ariel Cunio, David Cunio.

Na posse do Hamas está ainda o corpo de Lior Rudaeff.

Na terça-feira, Milei pediu ao homólogo de Israel, Isaac Herzog, numa reunião em Jerusalém, a libertação dos cidadãos israelo-argentinos reféns na Faixa de Gaza.

"Não desistiremos da nossa exigência pela libertação incondicional de todos os sequestrados que estão reféns na Faixa de Gaza. Assim como insistimos em acompanhar o povo de Israel durante estes anos trágicos", declarou Javier Milei.

No primeiro dia de visita ao país, o Presidente da Argentina recordou também os ataques terroristas ocorridos contra a Embaixada de Israel e a Associação Mutual Israelita Argentina, nos anos de 1990, que fizeram mais de 100 mortos.

Nesse sentido, destacou que o "combate contra o terrorismo" é algo que une os dois países: "Israel, na sua recusa à rendição cobarde perante o terrorismo, é hoje um farol que ilumina o caminho da liberdade e o compromisso com a civilização."

Por seu lado, Isaac Herzog assegurou que ambas as nações celebram "não só 75 anos de relações bilaterais, como também um feito histórico" de laços comuns.

"Senhor Presidente, o Estado de Israel sempre recordará o seu apoio explícito ao direito de Israel se defender, a sua determinação de ver com os seus próprios olhos as horríveis atrocidades cometidas contras os cidadãos israelitas", acrescentou Herzog, referindo-se aos ataques do Hamas em 07 de outubro de 2023.

O chefe de Estado latino-americano já tinha manifestado em situações anteriores a sua admiração pelo judaísmo e insinuado a possibilidade de adotar como sua religião, algo que ainda não formalizou.