Presidente brasileiro declara intenção de concorrer a quarto mandato

"Eu vou completar 80 anos, mas pode ter certeza que eu estou com a mesma energia de quando eu tinha 30 anos de idade. E vou disputar um quarto mandato no Brasil", afirmou Lula da Silva, enquanto discursava ao lado do Presidente da Indonésia, Prabowo Subianto, em visita de Estado ao Palácio Merdeka, citado pela CNN Brasil.

O atual chefe de Estado brasileiro acrescentou ainda que apesar de o seu mandato terminar no final de 2026, ele e a sua equipa estão "preparados para disputar outras eleições".

Lula da Silva foi Presidente do Brasil entre 2003 e 2011, tendo sido o 35.º no cargo, sempre com o apoio do PT. Candidatou-se à presidência pela sexta vez - perdeu em 1989, 1994 e 1998 - contra Jair Bolsonaro, vencendo na segunda volta.

As afirmações foram feitas depois de Lula da Silva ter dito que a relação entre os dois países devia ser "cada vez mais produtiva" e que pretende incentivar investimentos privados entre ambos, com "mais empresários brasileiros a visitar a Indonésia e mais empresários da Indonésia a investirem no Brasil".

Os dois chefes de Estado assinaram antes dos discursos uma série de acordos de cooperação em áreas como agricultura, energia, ciência, defesa e estatística, segundo a CNN Brasil.

O Presidente brasileiro destacou que os dois países compartilham posições semelhantes na política internacional, como a defesa do Sul Global, da reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas e de uma solução diplomática para a guerra em Gaza.

Lula da Silva chegou à Indonésia na quarta-feira à noite, no âmbito da visita ao Sudeste Asiático, em que visita também a Malásia, e foi recebido com honras no Palácio Presidencial, acompanhado por uma comitiva de ministros brasileiros.

O comércio bilateral entre os dois países atingiu 7,15 mil milhões de dólares (6,16 mil milhões de euros) em 2024, de acordo com dados do Ministério do Comércio da Indonésia.

Na sexta-feira, o chefe de Estado brasileiro vai visitar a sede da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), para se reunir com o secretário-geral do bloco, Kao Kim Hourn, antes de partir para a Malásia, onde vai participar na cimeira daquela organização regional, no domingo, na qualidade de atual presidente dos BRICS, que inclui Rússia, Índia, África do Sul, e, desde janeiro de 2025, a Indonésia, entre outros países.

À margem da cimeira, entre 25 e 26 de outubro, Lula da Silva poderá encontrar-se com o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o que não foi descartado por Brasília, que sublinhou esta semana que "há espaço" na agenda disponível. Um alto responsável do Governo dos Estados Unidos disse, na quarta-feira, que estão em curso negociações para organizar um encontro.

O encontro teria lugar num contexto de tensão comercial, depois de os Estados Unidos terem imposto tarifas de 50% sobre produtos brasileiros, na sequência do julgamento em que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado.