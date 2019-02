Presidente brasileiro define idades mínimas para a reforma de 62 anos para mulheres e 65 para homens

Lusa14 Fev, 2019, 21:05 | Mundo

Segundo Rogério Marinho, secretário de Previdência Social, a equipa económica do novo Governo estabeleceu que haverá um período de 12 anos de transição para este processo. Marinho acrescentou que os membros do Ministério da Economia defenderam uma única idade mínima para homens e mulheres de 65 anos, proposta que foi recusada por Bolsonaro.

O Presidente tomou hoje a decisão sobre a proposta da reforma da previdência numa reunião no Palácio da Alvorada, em Brasília, capital do país, com os ministros da Economia, Paulo Guedes, da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e com Carlos Alberto dos Santos Cruz, da Secretaria de Governo.

A Proposta de Emenda Constitucional (PEC) será assinada pelo chefe de Estado do Brasil no próximo dia 20, sendo posteriormente enviada para o Congresso.

Atualmente, é possível um cidadão aposentar-se no Brasil sem idade mínima, apenas tendo em conta o tempo de contribuição.