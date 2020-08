Presidente brasileiro expressa tristeza pela tragédia em Beirute

", escreveu Jair Bolsonaro.Também o Ministério dos Negócios Estrangeiros brasileiro declarou numa nota que "está a acompanhar o incidente com atenção" e indicou que "".Por outro lado, o Ministério da Defesa brasileiro informou que "a mulher de um oficial da Aeronáutica" brasileiro, que trabalha como adido militar no país árabe, sofreu ferimentos ligeiros quando estava perto de uma janela na altura da explosão.





Ação destruidora







Cerca de 2.750 toneladas de nitrato de amónio estavam armazenadas no depósito do porto de Beirute que explodiu, fazendo pelo menos 70 mortos e mais de 3.700 feridos, revelou o primeiro-ministro libanês, Hassan Diab.", disse o primeiro-ministro durante a reunião do Conselho Superior de Defesa, segundo relato de um porta-voz em conferência de imprensa.O nitrato de amónio é um fertilizante químico e também é um componente de explosivos.Duas enormes explosões no porto de Beirute fizeram pelo menos 70 mortos e 3.700 feridos e provocaram cenas de devastação na capital libanesa.A deslocação do ar provocada pela deflagração foi sentida até na ilha de Chipre, a mais de 200 quilómetros de Beirute.", prometeu o primeiro-ministro.