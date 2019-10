Presidente chileno pede desculpas publicamente e anuncia aumento de salários

Após uma reunião com todos os partidos políticos na sexta noite consecutiva de protestos no Chile, o presidente chileno dirigiu-se ao país.“É verdade que os problemas se acumularam por muitas décadas e que os diferentes governos não foram, nem nós fomos, capazes de reconhecer esta situação em toda a sua magnitude. Reconheço e peço perdão por essa falta de visão”, lamentou Piñera.De seguida, passou a anunciar um pacote de medidas que ambicionam acalmar o descontentamento do povo chileno.Sebastián Piñera prometeu umque entrariam em vigor no próximo mês de novembro.No pacote de medidas sociais anunciadas pelo presidente chileno está ainda incluído umDe acordo com El País , este conjunto de medidas representará um custo de 1200 milhões de dólares.

Milhares de detenções e 18 mortos

Há cinco dias que o Chile vive um clima de protestos, com motins, confrontos violentos entre os manifestantes e a polícia e incêndios nas estações de metro, lojas e autocarros.Admite-se que uma das pessoas tenha morrido depois de ter sido espancada por um agente policial.em Santiago e na região metropolitana na segunda-feira.Sebastián Piñera disse que ainda não estão asseguradas as condições para que o estado de emergência e o recolher obrigatório sejam abolidos:“Eu sei que alguns pedem para terminá-los. Todos nós queremos isso. Mas, enquanto presidente, é meu dever fazê-lo quando tenho garantias de que a ordem pública, a segurança dos cidadãos e os bens, públicos e privados, estão devidamente protegidos”, disse Piñera.As manifestações tiveram início na sexta-feira como um ato de revolta contra o aumento do preço dos bilhetes de metro em Santiago (entre 800 e 830 pesos, cerca de 1,04 euros).

Na segunda-feira, o governo chileno anulou este aumento dos preços, mas os protestos continuaram, originando a maior crise que o Chile já viveu deste o retorno da democracia em 1990.