Presidente chinês envia condolências pelas inundações no Brasil

Na mensagem, citada pela Xinhua, Xi Jinping disse ter "ficado chocado" ao saber das inundações no nordeste do Brasil, que causaram "pesadas baixas" e grande "prejuízo material".

O líder chinês enviou "profundas condolências" às vítimas e uma mensagem de simpatia às famílias afetadas.

Xi Jinping desejou aos feridos uma rápida recuperação, acrescentou a Xinhua.

Pelo menos 106 pessoas morreram e dez foram dadas como desaparecidas, na sequência das fortes chuvas que atingiram o nordeste do Brasil e com maior intensidade a região de Recife, capital do estado de Pernambuco.

As autoridades brasileiras indicaram ter retirado 6.198 pessoas das áreas afetadas e pelo menos 24 municípios já decretaram o estado de emergência.

Na segunda-feira, Bolsonaro sobrevoou as áreas inundadas e o Governo libertou um empréstimo de mil milhões de reais (cerca de 198 milhões de euros) para ajudar as vítimas.

Entre a noite de sexta-feira e a manhã de sábado, choveu o equivalente a 70% do que normalmente se espera para todo o mês de maio em algumas regiões de Pernambuco.

Em fevereiro, uma tragédia semelhante vitimou 233 pessoas em Petrópolis, perto do Rio de Janeiro.