Presidente chinês publica segundo volume do livro "Xi Jinping: a governança da China"

Lusa07 Nov, 2017, 07:25 | Mundo

O livro compila dezenas de fotos do líder chinês, 99 discursos, conversas, instruções e cartas, que "refletem o desenvolvimento e os princípios do pensamento" de Xi, explica um comunicado da editora da Foreign Languages Press.

A obra descreve ainda as orientações do Comité Central do Partido Comunista Chinês (PCC), com Xi no seu núcleo, "para unir e guiar os chineses na manutenção e desenvolvimento do socialismo com características chinesas numa nova era", acrescenta a mesma nota.

Durante o XIX Congresso do PCC, que se celebrou em outubro passado, a teoria de Xi foi incluída na Constituição do partido, o que eleva o estatuto do Presidente chinês ao nível dos líderes históricos comunistas Mao Zedong e Deng Xiaoping.

"Também se espera que o novo volume ajude a comunidade internacional a compreender melhor a trajetória, o conceito e o modelo de desenvolvimento da China", aponta a editora.

Publicada em setembro de 2014, a primeira parte do livro vendeu 6,42 milhões de cópias, em mais de 160 países, e foi traduzida para 21 idiomas.