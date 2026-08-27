Presidente cipriota e líder cipriota turco aceitam realizar reuniões semanais

"Durante a reunião, [os dois líderes] analisaram os progressos alcançados no caminho a seguir, tal como delineado pelo secretário-geral da ONU, António Guterres, durante a sua recente visita à ilha, e concordaram em intensificar os seus encontros, reunindo-se uma vez por semana e com maior frequência, conforme as circunstâncias o exigirem", referiu a ONU em comunicado na quarta-feira.

Christodoulides e Erhurman reiteraram a sua gratidão ao diplomata português pelos seus esforços para resolver a questão cipriota, bem como pelo "seu apoio e compromisso contínuos" com a causa.

"Concordaram também em anunciar na quinta-feira os membros do Comité de Direção do Órgão Consultivo da Sociedade Civil", acrescentou a ONU.

O encontro ocorreu depois de Guterres ter informado, no final de julho, que tinha chegado a um consenso entre as partes para iniciar uma nova ronda de negociações visando encontrar uma solução para o conflito na ilha de Chipre, dividida desde 1974.

O objetivo é convocar uma reunião com os dois líderes, bem como com os países garantes - Grécia, Turquia e Reino Unido - e a enviada especial da ONU, María Ángela Holguín.

Guterres apelou, por isso, a esforços para construir confiança em preparação para potenciais negociações.

O Chipre está dividido em dois desde 1974, quando o exército turco ocupou a parte norte (36,2% do território), após um golpe de Estado instigado pela junta militar no poder na Grécia e entre receios de que a ilha se unisse à Grécia.

Em 1983, os cipriotas turcos proclamaram a República Turca do Chipre do Norte, reconhecida apenas por Ancara, que mantém uma presença militar de cerca de 35.000 soldados na região.

Numerosas iniciativas lideradas pela ONU ao longo das décadas para reunificar a nação do Mediterrâneo Oriental com base numa federação falharam.