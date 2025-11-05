Presidente da AR destaca potencial de intercâmbio parlamentar com Reino Unido para fomentar cooperação na Defesa

Aguiar-Branco liderou uma comitiva parlamentar numa visita oficial hoje ao parlamento britânico, onde disse terem sido realizadas várias reuniões "com um conteúdo prático bastante interessante".

Foram analisadas questões de interesse para ambos os países, como Defesa e relações estratégicas transatlânticas, incluindo as implicações do aumento do investimento público no setor militar europeu e as oportunidades de sinergia entre Portugal e Reino Unido.

Aguiar-Branco afirmou à Agência Lusa que um "maior intercâmbio entre as comissões parlamentares ajudará a poder desbravar caminho nessas áreas".

O presidente da Assembleia da República espera que estes contactos abram caminho a "uma maior proximidade institucional entre os Parlamentos [português e britânico] e entre os deputados nas respetivas áreas" de especialidade.

A visita dos parlamentares portugueses hoje a Westminster foi feita a convite do `speaker` [presidente] da Câmara dos Comuns, a câmara baixa do parlamento britânico, Lindsay Hoyle.

Aguiar-Branco fez-se acompanhar do presidente da Comissão de Defesa Nacional, deputado Pedro Pessanha (Chega), a vice-presidente da Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, deputada Elza Pais (PS), e o vice-presidente da Comissão dos Assuntos Europeus, deputado Ricardo Carvalho (PSD).

Aguiar-Branco disse ter discutido com Hoyle a situação na Ucrânia, onde os dois países partilham a posição de apoio a Kiev, e sobre a evolução dos sistemas políticos e a necessidade de preservar a democracia num contexto de grande tensão entre blocos geopolíticos.

Ambos defenderam o papel acrescido dos Parlamentos na representação da diversidade da sociedade, sublinhando a importância de respeitar o direito à diferença, à liberdade de expressão e à busca de consensos parlamentares.

"Porque, quando não se conseguir fazer isso nos Parlamentos, será seguramente nas ruas e isso não é a melhor opção para quem acredita na democracia representativa liberal", avisou Aguiar-Branco.

A agenda incluiu encontros com o presidente da Câmara dos Lordes, John Francis McFall, com o Grupo Parlamentar de Amizade Reino Unido-Portugal e com membros das comissões parlamentares de Defesa e Assuntos Europeus.

O grupo acompanhou ainda a sessão semanal de perguntas ao primeiro-ministro, ausente nesta semana devido à participação na COP30 no Brasil, tendo sido substituído pelo vice-primeiro-ministro, David Lammy.

No final da visita, foi abordada a questão do uso da Inteligência Artificial pelos parlamentos.

O `speaker` britânico criou este ano um grupo parlamentar para estudar a introdução de ferramentas de IA para ajudar os deputados em tarefas administrativas, como, por exemplo, gerir as comunicações por correio eletrónico ou elaborar resumos de documentos e relatórios.

A Assembleia da República já usa desde o ano passado a tecnologia para a transcrição dos debates no plenário.

"Achamos que é importantíssimo, e eu acho que é importantíssimo, nós olharmos para a inteligência artificial naquilo que ela também pode vir a dar-nos de bom para poder ultrapassar muitos obstáculos que hoje nos parecem difíceis de ser ultrapassados", afirmou Aguiar-Branco.

O presidente da Assembleia da República aproveitou os encontros para desafiar o homólogo britânico, Lindsay Hoyle, a realizar uma visita oficial a Portugal, convite que foi aceite, embora a data ainda esteja por definir.