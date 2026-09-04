Mundo
Presidente da Argentina ameaça as empresas que operam nas Malvinas
Javier Milei diz que vai assinar um decreto para aplicar sanções às empresas que operam nas ilhas, aos acionistas, dirigentes e fornecedores.
Milei disse ainda que, no "mundo, sopram ventos de mudança favoráveis" à reivindicação argentina de soberania. Refere-se às recentes palavras de Donald Trump
Depois das declarações do chefe de estado argentino, o Reino Unido já veio reafirmar a soberania sobre as Malvinas.
Milei mantém a posição de que as ilhas são território argentino.