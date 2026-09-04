Presidente da Argentina ameaça as empresas que operam nas Malvinas

Presidente da Argentina ameaça as empresas que operam nas Malvinas

Javier Milei diz que vai assinar um decreto para aplicar sanções às empresas que operam nas ilhas, aos acionistas, dirigentes e fornecedores.

RTP /
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Na mesma declaração, anunciou a construção de uma base naval no sul da Argentina.

Milei disse ainda que, no "mundo, sopram ventos de mudança favoráveis" à reivindicação argentina de soberania. Refere-se às recentes palavras de Donald Trump

Depois das declarações do chefe de estado argentino, o Reino Unido já veio reafirmar a soberania sobre as Malvinas.

Milei mantém a posição de que as ilhas são território argentino.
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