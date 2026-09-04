Presidente da Argentina ameaça as empresas que operam nas Malvinas

Na mesma declaração, anunciou a construção de uma base naval no sul da Argentina.



Milei disse ainda que, no "mundo, sopram ventos de mudança favoráveis" à reivindicação argentina de soberania. Refere-se às recentes palavras de Donald Trump



Depois das declarações do chefe de estado argentino, o Reino Unido já veio reafirmar a soberania sobre as Malvinas.



Milei mantém a posição de que as ilhas são território argentino.