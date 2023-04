Presidente da Argentina anuncia que não se candidata à reeleição nas eleições de outubro

"Em 10 de dezembro entregarei a faixa presidencial a quem tenha sido eleito nas urnas pelo voto popular", declarou Fernández no vídeo, com o título "A minha decisão", e onde considera que a sua posição assenta numa questão de regeneração política.

"Nestes tempos, mais que em outros, necessitamos de nos revitalizar", disse o chefe de Estado.

Fernández também defendeu a unidade na Frente de Todos, a coligação que governa o país sul-americano, "para além das críticas internas" e quando a Argentina se confronta com uma grave crise económica.

"Não tenho um único inimigo [na coligação]", assegurou, antes de declarar todo o apoio aos companheiros e companheiras da coligação no processo eleitoral que vai decorrer nos próximos meses e com início na celebração das primárias nacionais, as PASO, vão decorrer em 13 de agosto.