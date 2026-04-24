Presidente da Argentina Javier Milei diz que irá recandidatar-se em 2027

"Vou candidatar-me. Não só terminarei este mandato, como também me candidatarei a outro se acreditar que fiz um bom trabalho. Depois, o povo decidirá", disse Milei na quinta-feira, em entrevista ao canal digital Neura.

O economista ultraliberal e líder do partido de extrema-direita La Libertad Avanza (`A Liberdade Avança`), que assumiu a presidência argentina em dezembro de 2023, defendeu as políticas de austeridade orçamental e desvalorizou o fraco desempenho da atividade económica em fevereiro, segundo os últimos dados oficiais divulgados.

De acordo com várias sondagens recentes, a imagem negativa do Presidente e a opinião pública desfavorável sobre o Governo aumentaram, em parte devido ao escândalo que envolveu o chefe de gabinete, Manuel Adorni, que está a ser investigado pela justiça devido à compra de propriedades e às viagens de luxo realizadas com a família.

Milei, que decidiu manter Adorni no cargo apesar do escândalo, afirmou que irá ao parlamento na próxima quarta-feira, quando o chefe de gabinete apresentar o relatório do Governo à Câmara dos Representantes (câmara baixa).

"Manuel [Adorni] dará as respostas necessárias. O sistema judicial está a funcionar com tranquilidade e todos os procedimentos estão a ser seguidos. Por isso, estamos muito tranquilos", declarou o Presidente argentino.

Além de investigar as despesas de viagem e os bens de Adorni, a justiça está também a analisar uma outra queixa referente à viagem que a mulher do chefe de gabinete, Bettina Angeletti, fez aos Estados Unidos em março, num voo oficial, no âmbito de uma delegação presidencial.

Na quinta-feira, a procuradora federal Alejandra Mángano pediu ao juiz Daniel Rafecas que arquivasse a acusação criminal referente à viagem por falta de provas de crime.

No final de março, a justiça da Argentina suspendeu parcialmente a reforma laboral de Javier Milei e aprovada pelo parlamento em fevereiro.

A decisão surgiu na sequência de um recurso apresentado pela principal central sindical argentina, a Confederação Geral do Trabalho (CGT), que considera que a lei é inconstitucional.

A promulgação da reforma laboral ocorreu num contexto de perdas de cerca de 300 mil empregos entre o setor privado e público nos últimos dois anos, devido a uma queda de atividade e à austeridade orçamental, que permitiu a desaceleração da inflação.

Em 09 de abril, o Banco Mundial previu um crescimento real da economia da Argentina de 3,6% em 2026, uma desaceleração em relação ao aumento de 4,4% registado no ano passado.

O Produto Interno Bruto (PIB) argentino encolheu 1,3% em 2024, no primeiro ano da liderança de Javier Milei.